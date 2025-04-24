Türkiye’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, vatandaşın bankalara olan borçlarında ciddi artışlara yol açtı. Vatandaşın banka borcu yükü her geçen gün artarken, 19 Mart sarsıntısının kredi faizlerine yansıması da tuz biber ekti. Yüksek faiz maliyetine rağmen tüketici kredisi ve kredi kartı borçları artmaya devam ediyor. Borçlarında büyük yük altına giren milyonlarca kişi, ödeme güçlüğü yaşıyor. 2025’in ilk iki ayında toplam 502 bin 827 kişi kart ve bireysel kredisini ödeyemedi. İcra dairelerine 1 Ocak-18 Nisan tarihleri arasında Uyap üzerinden 3 milyon 85 bin

icra dosyası geldiği öğrenildi.

BATIK TUTAR BÜYÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 11 Nisan haftalık verilerine göre toplam tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 4 trilyon 212 milyar 233 milyon liraya ulaştı. Takipteki tüketici kredisi ve kredi kartları borçları 153 milyar 743 milyon liraya fırladı. Vatandaşın takipteki kredi kartında, son bir yılda tutar olarak artış oranı yüzde 173’e ulaştı. 2023 Aralık ayında takipteki kredi kartı ve bireysel kredilerin toplamı 44.8 milyar TL idi. 2024 Aralık’ta bu rakam 110.8 milyar TL’ye ulaştı. Sadece bankaların takibinde olan kişi sayısı 4 milyona yaklaştı. 3 milyon 998 bin 602 yurttaş borçlarını ödeyemediği için takibe alındı. Türkiye piyasalarında 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla yaşanan sarsıntının faize faturası ağır oldu. Hem Merkez Bankası’nın politika faizi artırımı hem de fonlama yapısını dağıtarak arttırdığı ağırlıklı fonlama maliyeti kredi ve mevduat faiz oranlarını da yukarı çekti.

Kredi faizlerinde artış 1 ayda 10 puanı buldu

Merkez Bankası’nın haftalık faiz istatistiklerine göre 11 Nisan itibarıyla ortalama ticari kredi faizi son bir ayda 10 puana yakın yükselirken yüzde 60.5’e çıktı, ihtiyaç kredi faizi ise 7 puan artışla yüzde 69.67’ye yükseldi. Mevduat faizleri daha yavaş olsa da politika faizindeki artışı takip etti. 18 Mart’ta yüzde 40’ın altına inen standart TL mevduat faizleri önce ara toplantı sonrasında yükselişe geçti son PPK kararıyla birlikte de yüzde 50’ye kadar yükseldi.