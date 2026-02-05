Vatandaşın yaptığı her para transferi, kredi işlemi ve kart harcaması da bankalara yeni kazanç kapısı oldu. Net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 49.8 artışla 968 milyar lirayı aştı. Yüksek faiz ortamı bankaların gelirlerini hızla artırırken, işlem hacmindeki artış komisyon kazançlarını yukarı taşıdı.

Yerli özel mevduat bankalarında net faiz geliri yüzde 90.4 artarak 421 milyar liraya çıktı. Net komisyon gelirleri yüzde 55.2 artışla 391 milyar liraya yükselirken, net kâr yüzde 44.2 artarak 203 milyar liraya ulaştı.

KÂRLILIKTA ÖNE ÇIKTI

Kamu mevduat bankalarında tablo daha da dikkat çekici oldu. Net faiz geliri yüzde 92.2 yükselerek 550 milyar liraya çıkarken, net ücret ve komisyon gelirleri yıllık bazda yüzde 41.2 artışla 243 milyar lira oldu.

2025 sonuçları, özellikle kamu bankalarının kârlılıkta öne çıktığını gösterdi. Kamu bankaların yıllık net kârı yüzde 65.7 artışla 259 milyar liraya fırladı. Yabancı mevduat bankalarında da büyüme sürdü.

Net faiz geliri yüzde 65.6 artarak 457 milyar liraya, net komisyon gelirleri yüzde 49.1 artışla 266 milyar liraya yükseldi. Yabancı bankaların net kârı ise yüzde 25.9 artışla 264 milyar liraya ulaştı.