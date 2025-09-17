Sonbahar ve kış aylarında harcamalar rekor seviyeye ulaşacak, bütçe 4 ayda 1.3 trilyon liralık eşi benzeri olmayan açık verecek. Ekonomistlere göre yıl sonunda 15 trilyon liraya yaklaşacak harcamaları finanse etmek vergi artışları nedeniyle sabit gelirli vatandaşa kalabilir.

Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri 7 trilyon 983 milyar liraya ulaşırken, bütçeden 8 trilyon 891 milyar liralık harcama yapıldı. 8 aylık açık ise 907.6 milyar lira ile 1.9 trilyonluk bütçe hedefinin bir hayli altında kaldı. Ancak hem Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklayan iktidar hem de ekonomistler, yıl sonunda bütçe açığının 1.9 trilyon lirayı aşacağını öngörüyor.

GELİR ARTIŞI 4.5 TRİLYON TL

OVP’deki tahmine göre yılın kalan 4 ayında bütçe açığı 1 trilyon 301 milyar lira yükselerek aralık sonunda 2 trilyon 208 milyar liraya ulaşacak. Böylece iktidar 4 ayda, 5 trilyon 780 milyar lira harcayacak, yıl sonunda bütçe gideri 14 trilyon 674 milyar lira olacak. Faiz gideri de yıl sonunda 2 trilyon 52 milyar lira olacak. Eylül-aralık döneminde bütçe gelirleri ise 4 trilyon 482 milyar lira yükselecek. Bütçe açığının yıl sonunda 2.2 trilyon lira olacağını öngören Gedik Yatırım, yüksek faiz gideri nedeniyle iktidarın vergi artışlarına yönelebileceğini tahmin ediyor. “OVP’deki revizyon, vergi gelirlerinin, ek stopaja rağmen hedeflerin altında kalması ve faiz harcamalarından kaynaklanıyor” görüşünü paylaşan Gedik Yatırım “2026 yılı için öngörülen yüzde 28’lik vergi artışının yüzde 19.7’lik deflatör tahmininin oldukça üzerinde olması, önümüzdeki dönemde ek vergi artışları yapılması, enflasyon muhasebesinden vazgeçilmesi gibi bir dizi olasılığı akla getiriyor” yorumunu yaptı.

Aralıkta ‘mevsimsel’ rekor açık bekleniyor

Ekonomistler, aralık ayında, önceki yıllarda olduğu gibi rekor bütçe açığı verilebileceğini öngörüyor. Bütçe 2023’ün Aralık ayında 842.5 milyar lira, 2024’ün Aralık ayında ise 829.2 milyar liralık rekor açık vermişti. Rekor açıkların nedeninin, “Deprem harcamaları başta olmak üzere yıl içinde kullanılmayan harcama ödeneklerinin yılın son ayında tahakkuk ettirilmesi gibi mevsimsel faktörden” kaynaklandığı belirtiliyor. Bütçe açığında genel beklenti 2.2 trilyon lira iken Tacirler Yatırım’a göre yıl sonunda açık 2.3 trilyon lira olacak.