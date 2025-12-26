Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalış göstererek yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine düştü.

VERİLER NASIL ELDE EDİLİYOR?

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024'ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.