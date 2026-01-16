Sosyal medyada paylaşılan ve AKP'li yöneticilerin bir ev ziyaretine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, yüksek kira fiyatlarından yakınan bir vatandaşa verilen yanıt gündem oldu.

Parti yöneticisi olduğu belirtilen kişinin, ekonomik sıkıntıları Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ve sonrasında gelen yaptırımlara bağlaması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bahane bulmakta dünya markası oldular" diyerek tepki gösterdi.

"ÜZERİNİZE BOMBALAR DÜŞMESİN DİYE S-400 ALDIK"

Görüntülerde, ev sahibi olduğu düşünülen bir kadının "Kiralar çok pahalı" şeklindeki serzenişi üzerine, ziyareti gerçekleştiren ekipteki bir yetkili söz alarak konuyu savunma sanayii hamlelerine getirdi. Yetkili, kira ve hayat pahalılığının nedenini Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve sonrasında ABD'nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarıyla açıkladı.

Görüntülerde yer alan kişi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz şimdi S-400'leri aldık. Niye? Çatımız sağlam olsun, gelen füzeleri durduralım, hanelerimize bombalar mermiler düşmesin diye... Amerika bize yaptırımlar uyguladı, CAATSA yaptırımları uyguladı. Bu da bizim ekonomimize yansıdı. Sahada yenemeyeceği bir halkı, bir toplumu, bir ümmeti yaptırımlarla yıldırmaya çalıştı."

CHP'Lİ BULUT: BAHANE BULMAKTA DÜNYA MARKASI OLDULAR

Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından siyaset kanadından da tepkiler gecikmedi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu diyaloğu eleştirdi.

İktidarın ekonomi politikalarını ve konut sorununa yönelik çözüm eksikliğini eleştiren Bulut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaş: Ev kiraları çok pahalı! AKP'li yönetici: Biz şimdi S-400'leri aldık niye? Çatımız sağlam olsun hanelerimize mermiler bombalar düşmesin diye! Bahane bulmakta dünya markası oldular... Konut yok, politika yok, çözüm yok..."