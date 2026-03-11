Vatandaş evinde sofra kurmakta zorlanıyor, gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle mutfaktaki yangın sönmüyor. İktidar ise bol keseden harcamaya devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporuna göre açlık sınırı şubat ayında 32 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 105 bin lirayı aştı. Öte yandan asgari ücret 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığı ise 20 bin lira seviyesinde.

İktidar, ramazan etkinlikleri kapsamında saraya LED ekranlı yangın simülasyon tüneli kurdu. Yapılan harcamalar 8.7 milyon lirayı aştı.

Vatandaş çarşı pazar alışverişine gittiğinde eli boş dönüyor, marketlerde et reyonunda fiyatlara bakmakla yetiniyor. Hal böyle olunca vatandaş artık karnının doyurmak için Cumhurbaşkanlığı sarayında iftar sırasına giriyor. Evinde yapamadığı iftarını burada açıyor. Saraydaki ‘külliyede ramazan etkinlikleri’ için bakanlıklar da milyonlar harcıyor. Fakat bu etkinliklerde bakanlıkların açtığı stantlarda harcanan paraların miktarı dudak uçuklatıyor.

5.8 MİLYON SAÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı sarayında stant açtı. Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek’ teması ile 942 bin 765 lira ödedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın standı 955 bin lira, Devlet Su İşleri’nin standı 982 bin liraya mal oldu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de saraya LED ekranlı yangın simülasyon tüneli kurdu ve 5 milyon 838 bin TL harcadı. OGM standında orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknolojiler tanıtılıyor

Beştepe sarayında her gün iftar yemeği de veriliyor. Vatandaşlar iftar için kuyruğa girerken, etkinlikler için de Bakanlıklar seferber oldu. Külliyede ramazan etkinlikleri kapsamında kamu kurumları da saraya stant kuruyor. Her stant için 1 milyon lira masraf yapılıyor.