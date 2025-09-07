Geçinemeyen milyonlarca asgari ücretli maaşlarına ara zam beklerken iktidar ara zammı vergi ve harçlara yaptı. Paraya sıkışan iktidar yılbaşında yüzde 44 artırdığı küçük esnaf, çiftçi, avukat, doktor ve küçük işletmelerle kira geliri elde eden milyonlarca vatandaşın beyanname vergisine yüzde 50 zam daha yaptı.

YÜZDE 115 ZAMLANDI

Böylece yılbaşından bu yana yapılan zam yüzde 115’i buldu. Zam sağanağından etkilenen milyonlarca vatandaşın tepkisini azaltmak için yat, kotra ve teknelerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) göstermelik şekilde sıfırdan yüzde 8’e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla onaylanan yeni zamlı vergi ve harçlar 3 ayrı kararla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Damga Vergisi’nde yapılan değişiklikle, yıl başında 443.70 lira olan ve her ay verilen Katma Değer Vergisi (KDV) ve Muhtasar beyannamelerin damga vergisi 665 liraya çıkarıldı. Beyannameden alınan harç, Gelir Vergisi’nde 672.40 liradan bin liraya, Gümrük ve Kurumlar Vergisi’nde 898.20 liradan 1350 liraya, belediyelerle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen beyannamelerde 329.3 liradan 495 liraya yükseltildi.

YATI OLAN KURTULDU

Bir diğer kararla da 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu gemileri ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8’e yükseltildi. Bu vergi mevcut yatı, kotrası olan varlıklı kesimlere ilave yük getirmedi. Çünkü yüzde 8’lik ÖTV bundan sonra yat, kotra, tekne alacaklara uygulanacak.

Diğer bir kararla silah taşıma ruhsatı olanların ödediği yıllık harç 15 bin 800 liradan yüzde 100 artışla 31 bin 600 liraya, bulundurma vesikası harcı 25 bin 283 liradan 50 bin 565 liraya, yivsiz tüfek ruhsatı da 611 liradan bin 225 liraya çıktı.

Bakkal manav berber yandı

Beyanname harçlarına yapılan yüzde 50’lik zam her ay Gelir Vergisi stopajı ödeyen toplam 4 milyon 259 bin bakkal, manav, kasap, berber, terzi gibi küçük esnaf ile küçük ve orta boy işletme ile kazancını her yıl beyan etmek zorunda olan 3 milyon 200 bin kira geliri mükellefini vurdu. Ayrıca 1 milyon 216 bin Kurumlar Vergisi mükellefi şirketin harç yükü arttı. Bunların dışında her ay KDV beyanı veren 3.8 milyon mükellefe ek maliyet geldi. Başta ev sahipleri olmak üzere belediyelere beyanname veren mükellefler de ilave vergi ödeyecek.