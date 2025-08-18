Türkiye'de mart ayında yaşanan don felaketi sebze ve meyve fiyatlarını vurdu. Meyveler dalında yanarken, sebzelerin fiyatı vatandaşı yaktı. Yakıcı don nedeniyle rekoltenin düşük olması, meyve fiyatlarını yükseltti.

Meyve fiyatlarında sadece don etkisi değil, yüksek enflasyonda etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı Tarım ÜFE verileri, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde fiyatların nasıl eridiğini ve alım gücünün nasıl düştüğünü gözler önüne serdi.

TÜİK’in verilerine göre, yıllık bazda fiyat artışının şampiyonu yüzde 244,14 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bu grupta kiraz, vişne, şeftali, erik, kayısı gibi yumuşak çekirdekli; elma, armut, ayva gibi sert çekirdekli meyveler yer alıyor.

VATANDAŞIN YÜZDE 80'İ KİRAZ YİYEMEDİ

Sözcü TV'ye konuk olan Emre Şirin ise, ekonomi yönetiminin uyguladığı programın yanlış politika olduğunu söyleyerek, sabit gelirlinin hakkının yüksek enflasyonla yüksek vergiyle yendiğini söyledi. Ekonomist Şirin, Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının yüzde 80'ini yüzde 90'ı kiraz yiyemedi. Çok enteresan bir tablo. En büyük banknotumuz 200 lira. Bu 200 lirayla 1 kilo limon alınıyor. Yarım kilo peynir almıyor artık. zeytin öyle. Biz tabloları söylerken, ekonomi yönetimi harikalar yarattığını iddia ediyor. Mehmet Şimşek gibi bize harikalar çizen bir bakanımız var. Bakan Şimşek'in bu tabloyu gördüğünü düşünüyorum, eğer görmüyorsa o ayrı bir dramitk tablo" ifadelerini kullandı.