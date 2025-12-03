Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede hızla yayılan kış virüsleri nedeniyle halkı maske takmak da dahil olmak üzere ek önlemler almaya çağırdı. Yetkililer, özellikle grip vakalarındaki belirgin artışın bu yıl olağan dışı bir tablo oluşturduğunu belirtti.

Grip sezonunun, virüsteki bir mutasyon nedeniyle bir aydan fazla erken başladığını söyleyen uzmanlar, durumun dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Dünya İnfluenza Merkezi Direktörü Prof. Nicola Lewis, “Bir süredir böyle bir virüs görmedik, dinamikler alışılmadık. Endişeliyim ama paniğe kapılmıyorum” dedi.

BU ÖNLEMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

UKHSA, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı uyarıda, grip gibi yaygın enfeksiyonların yayılmasını önlemek için şu adımları önerdi:

- Ellerin düzenli olarak yıkanması

- Kapalı alanlarda pencerelerin açılması

- Öksürük ve hapşırıkların mendille kontrol altına alınması

- Kendini kötü hisseden kişilerin mümkünse evde kalması

- Dışarı çıkılması gereken durumlarda maske kullanılması

Son verilere göre, 25 Kasım’a kadarki bir haftalık dönemde pozitif grip oranı %10,7’den %11,6’ya yükseldi. En yüksek artış ise 5-14 yaş arası çocuklarda görüldü.

TÜRKİYE'DE DE GRİP VAKALARI ARTIŞTA

İngiltere’de başlayan erken grip dalgasının, Avrupa genelinde etkisini artırabileceği aktarıldı. Türkiye’de son haftalarda grip benzeri vakalarda artış yaşanırken, uzmanlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin mevsimsel enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, tıpkı UKHSA gibi kalabalık kapalı ortamlarda maske kullanımının, havalandırmanın ve el hijyeninin kış aylarında hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını belirtti. Okulların açık olduğu bu dönemde çocuklarda grip ve soğuk algınlığı vakalarında belirgin bir yükseliş olduğuna dikkat çekti.

BELİRTİLER HIZLA İLERLİYOR

Grip genellikle ani başlayan yüksek ateş, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, kuru öksürük, yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık ve uyku zorluğu gibi semptomlarla ortaya çıkıyor. Çocuklarda ayrıca kulak ağrısı ve halsizlik görülebiliyor.