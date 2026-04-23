Son yıllarda dijitalleşme hamleleriyle birlikte ATM sayılarının hızla azalması, Belçika federal hükümetini harekete geçirdi. Tüketiciyi Koruma Bakanı Rob Beenders, vatandaşların nakit paraya ulaşmakta yaşadığı zorluklara karşı hazırlanan eylem planını duyurdu. Bakanlık, nakit kullanımının bir tercih değil, her vatandaşın sahip olması gereken yasal bir hak olduğunu vurgulayarak bankalara ve işletmelere yeni sorumluluklar getirdi.

ALIŞVERİŞE GİDEN PARA ÇEKEBİLECEK

Hazırlanan yeni yasal düzenleme, Belçika'da 1991 yılından kalan eski kısıtlamaları ortadan kaldırıyor. Bu sayede mahalle bakkallarından büyük süpermarketlere kadar pek çok işletme, bünyesine ATM kurabilecek. Bakan Beenders, "İnsanların nakde en hızlı ve en yakın noktadan ulaşmasını istiyoruz. Mahalle marketleri bu erişimde kilit rol oynayacak" dedi.

MESAFE KURALI GELİYOR

Hükümetin planı sadece marketlerle sınırlı kalmıyor. Bankalara 2027 yılına kadar ATM ağını yeniden genişletme yükümlülüğü getiriliyor:

Şehir merkezlerinde her 2 kilometrelik alanda en az bir ATM bulunacak. Kırsal bölgelerde erişim mesafesi 5 kilometreyi geçemeyecek. Bu standartları karşılamak için ülke genelinde yaklaşık 2 bin yeni ATM ünitesinin daha devreye alınması planlanıyor.

UYMAYAN BANKALARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Bakan Beenders, özellikle dijital bankacılığa mesafeli duran yaşlıların ve dolandırıcılık korkusu yaşayan vatandaşların mağduriyetine dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle birlikte sadece ATM sayısı artmayacak; aynı zamanda arıza durumlarında ulaşılabilecek kesintisiz bir telefon destek hattı da zorunlu olacak.

Belçika'da nakit hizmetlerini keyfi olarak kısıtlayan bankalar artık sıkı bir denetimle karşı karşıya kalacak. Gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek olan plan uyarınca, Ekonomi Denetimi birimi yükümlülüklerini yerine getirmeyen finans kuruluşlarına ağır cezai yaptırımlar uygulayabilecek.