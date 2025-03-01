Malatya’nın Cumartesi Pazarı, Ramazan ayının ilk gününde beklenen hareketliliği göstermedi. Esnaf, satışların düşük olduğunu ve yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların alım gücünün azaldığını belirtiyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, hem vatandaşların bütçesini zorluyor hem de esnafın işlerini olumsuz etkiliyor.

Pazar esnafından Raif Karakoç, "Ramazanın ilk günü hiç hareketlilik yok. Bugün çok iyi iş bekliyorduk, bakın kamyonu dolu getirdik, ama daha 5 kasa indirmişiz. Satışlar düşük, fiyatlar uygun. Elma ve portakal 30 lira. Marketlerde 40-45 lira, bizde 30 lira ama iş yok. Lahananın kilosu 15 lira. İş yok ama" şeklinde konuştu.

"ESKİ RAMAZANLARIN TADI YOK"

Pazarcı esnafı Cemil Şam, eski Ramazanların tadının olmadığını belirterek, "Depremden sonra biraz düşüş var ama Allah’a şükür ekmek paramız çıkıyor. Salatalık fiyatı yüksek, Adana, Mersin’de don olduğu için fiyatlar yükseldi. 65-70 lira arasında satılıyor. Domatesi 50 liraya, biberleri ise 50 liraya satıyoruz" dedi.

Torunu ve eşiyle pazar alışverişine çıkan Cemal Babaoğlu, fiyatların yüksekliğinden yakındı. "Fiyatlar bayağı uçuk vaziyette. Çok pahalı, uçuk vaziyette pahalı. Limon, ıspanak, soğan ve turp aldım ramazanın ilk günü. Bizim gavur dediğimiz memleketlerde Noel’de yüzde 50 indirim varken, bizde 200-300 artış var" diyerek tepkisini dile getirdi.

Son parasıyla çilek alan Gülhan Babaoğlu ise "Son paramızı buraya veriyoruz. Bir şey alamadık. Yarım kilo çilek 130 lira. Çocuk istedi, son paramı da oraya veriyorum; eve gidiyorum. Yapacak bir şey yok" dedi.

"EMEKLİLİKLE GEÇİM ZOR"

Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Ayşe Alagöz, "Vallahi ne yapalım. Biraz pahalı ama ne yapalım. Dulum, babamdan kalan maaşı alıyorum. O da ne olacak, 11 bin lira alıyorum. Çok şükür evim var, kira vermiyorum. Kira versem yetişmez" şeklinde konuştu.

Emekli Fahrettin Zordağ ise "Vallahi fiyatlar uygun değil, pahalı. Emekliyim, zar zor geçiniyoruz. 20 bin lira maaş alıyorum, geçiniyoruz ne yapalım. Milli Eğitim’den emekliyim. Kuru soğan aldım, kilosu 20 lira" dedi.

"APO İNİYOR YA BURADA DA İNDİRİM VAR"

Halen çalışmaya devam eden pazarcı Cemil Şam da, "Pazardan domates aldım, maydanoz alacağım. Fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Mehmet Emir, "Fiyatlar çok güzel, Apo indirimi var! Apo iniyor ya, buradan da indirim yapılmış. Geçen hafta domates 30 liraydı, şimdi 50 lira olmuş. Emekli öğretmenim. Bizimki biraz farklı ama diğerlerinin durumu farksız. Yeşillik aldım, muz ve turp aldım, 150 lira verdim" dedi.