Yeni trafik cezalarına yönelik tartışmalar sürerken, AKP’ye vatandaşlardan yoğun şikâyet geldi. Konu önce parti strateji toplantısında, ardından Kabine’de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemenin yeni mağduriyetler yaratmayacak şekilde yeniden hazırlanması talimatını verdi.

Yönetmeliğin nisan ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

PARTİ İÇİ GÖRÜŞ AYRILIĞI

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, süreçte hem parti içinde hem de sahada farklı görüşler öne çıktı.

AKP içinde bazı isimler cezaların yüksekliğini eleştirerek “Vatandaş bu rakamları nasıl ödeyecek?” sorusunu gündeme getirirken, bazıları ise özellikle cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanma, makas atma ve benzeri ihlallerde cezaların caydırıcı olması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan bazı kurmaylar, ceza artışlarının tek başına çözüm olmadığını belirterek, fahiş zamların sahada olumsuz karşılık bulabileceği uyarısında bulunuyor.