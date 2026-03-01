Terörist başı Öcalan’ın Anayasa’nın 66. maddesindeki vatandaşlık tanımının yeniden düzenlenmesini istemesi büyük tepki yarattı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Öcalan, Türkiye düşmanı bir terör örgütünün lideridir. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ondan alacağı bir ders yoktur.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Terörist başı yeni bir açıklama ile devlete meydan okumaya kalktı. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle kendisini eşit statüde görüyor ve başmüzakereci olmak istiyor. İki milletli ve iki resmi dilli bir devlet talebinde bulunuyor. Halkımızın geleceğine, Türk devletine, demokratik lâik cumhuriyetin temellerine gizli mayınlar döşüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Bu utanmaz açıklamasında, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl yanlış kurulduğunu ve devletin nasıl yeniden kurulması gerektiğini anlatıyor. Demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkıyor. Kendisini başmüzakereci ve kurucu önder gösteriyor. Anayasanın 66. maddesinde tanımlanan Türk vatandaşlığını değiştirmeyi düşünenler vatanı değiştirmeye hazırlanıyorlar demektir, buna izin vermeyiz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 66. madde cumhuriyetin temel niteliğidir. Değiştirilemez ve konu bile yapılamaz.