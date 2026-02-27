İktidarın kamuoyuna "vatandaşlık maaşı" olarak servis ettiği "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı"na yönelik bilgiler belli olmaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre toplam geliri asgari ücretin üçte birinden (9 bin TL) az olan aileler vatandaşlık geliri uygulamasından yararlanabilecek.

Aylık geliri 9 bin 358 TL'nin üstünde olan aileler ise uygulamadan faydalanamayacak.

Desteğin miktarı için ise üç farklı senaryo gündemde yer alıyor.

EN İYİ İHTİMALLE 5 BİN 615 TL

Uygulanabilecek en iyi senaryoda kira, fatura ve çocuk yardımı başlıklarında yapılacak ödemeler için en fazla asgari ücretin yüzde yirmisi oranında destekte bulunulacak.

Diğer senaryolar ise bu oranın asgari ücretin yüzde 17'si ya da yüzde 15'i olacağı tarafında.

En yüksek orandan bir hesap yapıldığında; aylık geliri 9 bin 358 TL'den az olan mutlak yoksulluk durumundaki bir aileye en fazla 5 bin 615 TL'lik bir gelir sağlanmış olacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Haberde yer alan bilgilere göre gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller yapılacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek.

Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye yönelik bir yasa hazırlanacak.