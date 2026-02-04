AKP kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni (GETAD) pilot uygulama olarak hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sosyal destek sistemi uygulamaya alınacak.

"Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adlı uygulamanın bu yıl illerdeki bazı mahallelerde pilot uygulamasının başlatılması daha sonra da ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek yeni sistemle, geliri belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar verilecek.

KİMLER ETKİLENECEK?

Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak.

Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kapsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek. Böylece belirlenen eşik değerin altında geliri bulunanlara ısınma, kira ve gıda yardımlarına gidilecek.

Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."