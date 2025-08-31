Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü kutlamalarında protokol krizi yaşandı.



TEPKİLERDEN KORKTU, TÖRENE KATILMADI



CHP’den AKP’ye geçen ve vatandaşın büyük tepki gösterdiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadı. Çerçioğlu’nun neden törene katılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

TÖRENDE PROKOL KRİZİ



Aydın’daki törenlerde bir de protokol krizi yaşandı. Aydın Denge’nin haberine göre AKP İl Başkanı Mehmet Erdem’e protokolün ilk sırasında yer verildi. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi ile İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk’e ise ikinci sırada yer verilmesi tartışmalara neden oldu.