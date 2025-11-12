Türkiye’deki işçiler emek sömürüsüne uğramaya devam ederken, uluslararası şirketlere imtiyaz sürüyor

ABD merkezli TPI Composites fabrikasında greve çıkan Petrol-İş Sendikası’nın üyesi işçileri hukuka aykırı şekilde işten çıkarılmalarının ardından Söğütözü Metrosu’ndan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yürüdü. İşçiler, “Hakkımız olanı talep etmeye geldik. Bugün buraya yalnız 2 bin 300 TPI işçisini değil tüm Türkiye işçi sınıfının onurunu savunmaya geldik” ifadelerini kullandı.

EL DEĞİŞTİRDİ

Rüzgar türbini kanadı üreten Amerikalı TPI Composites’in İzmir’deki fabrikalarında çalışan işçiler, 13 Mayıs’ta toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle greve çıktı. İşçilerin ağustosta fabrikanın ‘borç krizi’ nedeniyle ABD’deki iflas mahkemesine başvuru yaptığını duyurmasının ardından firmanın eylülde el değiştirdiği ifade edildi ve geçen haftalarda da işçilerin, işten çıkarıldığı duyuruldu. Yürüyüşe Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, Devrimci Partililer ve Türkiye İşçi Partililer de destek verdi. Yürüyüşün ardında yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

‘YILLARCA ÇALIŞTIK’

“Bizler, tam 6 aydır grevde olan TPI Composites işçileriyiz. Bir Amerikan tekeli olan TPI’da, düşük ücretlerle, kimyasalların ve olumsuz çalışma koşullarının içinde yıllar boyunca çalıştık. Neredeyse her toplu sözleşme sürecinde bize düşük zam dayatıldı. Biz de hakkımız olanı almak için yasal hakkımızı kullandık ve greve çıktık. Şimdi buraya, ülkemizde yıllardır bulunan, bizim sırtımızdan zenginleşen, bizim emeğimizle büyüyen bu tekelin asıl sahibi olan Amerikan devletinin kapısına geldik.” Sendikanın kendilerini sahipsiz bıraktığını belirten işçiler, bakanlıkların da çözüm için koordineli biçimde çalışacağını ifade ettiğini ama bir adım atmadıklarını iddia ettiler.