İstismar Mağdurları Ağı’nın (Rete l’Abuso) 2025 yılı raporuna göre, ülkedeki yaklaşık 31 bin aktif rahipten 1106’sı istismar vakalarına karıştı.

4 BİN 625 İSTİSMAR MAĞDURU VAR

Raporda, toplam 4 bin 625 mağdur bulunduğu, bunlardan 4 bin 451’inin çocuk olduğu belirtildi. Bulgular, mağdurların beyanlarına, basına yansıyan vakalara ve yargı kararlarına dayandırıldı.

ADALET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

İstismar Mağdurları Ağı Başkanı Francesco Zanardi, yaptığı açıklamada, faillerin yargılanması sürecinin son derece yavaş ilerlediğini vurgulayarak, “Adaletin bu kadar ağır işlemesi mağdurların ikinci kez mağduriyet yaşamasına neden oluyor.” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Vatikan’ın Çocukları Koruma Komisyonu tarafından yayımlanan raporda da, İtalya’daki 226 piskoposluktan yalnızca 81’inin istismar vakalarıyla ilgili ankete yanıt verdiği açıklanmıştı. Bu durum, Katolik Kilisesi’nin konuyla ilgili şeffaflık konusundaki eksikliğini bir kez daha gündeme taşımıştı.

Mayıs ayında göreve gelen Papa 14. Leo da konuyla ilgili açıklamasında, “Kilise’de hiçbir tür istismara hoşgörü gösterilmemesi gerektiği” mesajını yinelemişti.