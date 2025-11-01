Vatikan, Hz. İsa'nın annesi Meryem’in, Katolik inancının köşetaşı olan 'insanın kurtuluş süreci' üzerindeki rolüyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmaya son vermeye hazırlanıyor.

Kilisenin doktrin ofisi 4 Kasım’da, Katolik Kilisesi’nin Meryem’in bazı unvanları ve “kurtuluş eylemine katılımı” konusundaki resmi görüşünü açıklayan bir belge yayımlayacak.

Vatikan'a göre bu belge, "Meryem’in Tanrı tarafından seçilmişliği ve Hristiyanlık inancındaki merkezi konumuna dair belirsizlikleri netleştirmeyi" amaçlıyor.

'ORTAK KURTARICI'

Katolik inancına göre Meryem, Kutsal Ruh’un gücüyle Hz. İsa'yı dünyaya getirmek üzere Tanrı tarafından seçildi.

Katolik inancına göre günahkar olarak doğan insanlık, kurtuluş yoluna girebilmek için Hz. İsa'nın yolunda gitmek zorunda.

Ancak şimdi, bu yolu açan kişi olarak sadece Hz. İsa değil, Meryem Ana da 'ortak kurtarıcı' sayılabilir.

Ancak “insanlığın kurtuluşuna katkısı” nedeniyle bazı çevrelerin “Ortak Kurtarıcı” anlamına gelen “Co-Redemptrix” unvanını dogma haline getirme talepleri tartışma yaratıyor.

Eleştirmenler, bu unvanın İsa Mesih’in tek “Kurtarıcı” olarak tanımlanan rolünü gölgeleyebileceğini ve Hristiyan mezhepleri arasındaki görüş ayrılığını derinleştireceğini savunuyor.

PAPA LEO'NUN EN BÜYÜK ADIMI OLABİLİR

Meryem’e “Ortak Kurtarıcı” unvanı bugüne kadar hiçbir papa tarafından resmen verilmedi.

II. Jean Paul, 26 yıllık papalığı boyunca bu ifadeyi birkaç kez kullansa da halefleri daha temkinli davrandı.

Papa 16. Benedikt, bu unvanın kutsal metinlerle örtüşmediğini söyleyerek karşı çıktı. Bu yıl yaşamını yitiren Papa Francis ise 2021’de “İsa Mesih tek kurtarıcıdır. Meryem bize bir tanrıça olarak değil bir anne olarak verilmiştir” demişti.

Önümüzdeki hafta Roma’daki Cizvit Karargâhı’nda Kardinal Víctor Manuel Fernández’in sunacağı doktrinsel not, dünya genelinde 1,4 milyar Katolik inananı etkileyebilecek yeni bir dönemi başlatabilir.