Yağmur Perşembe Günü Geliyor

Salı ve çarşamba günleri yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, perşembe günü itibarıyla sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle İstanbul, Edirne, Bursa, Kocaeli, Yalova gibi Marmara şehirlerinin yanı sıra Zonguldak’tan Trabzon’a kadar Karadeniz hattı yoğun yağış alacak.

Cuma Gününe Dikkat: Yağış Genişliyor

Cuma günü yağışlar hem Karadeniz sahilinde hem de Doğu Anadolu’da devam edecek. Aynı gün Ege Bölgesi’nde rüzgarın kuzey yönlerden sert esmesi bekleniyor. Vatandaşların fırtına ve ani sağanaklara karşı tedbirli olması öneriliyor.

İstanbul'da Hafta Sonu Yağış Beklenmiyor

İstanbul’da yağmurun özellikle perşembe ve cuma günleri etkili olması tahmin ediliyor. Ancak hafta sonu megakentte yağış beklenmiyor. Buna karşılık Karadeniz Bölgesi’nde cumartesi ve pazar günleri de yağışların sürmesi öngörülüyor.