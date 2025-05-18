Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken Galatasaray penaltı kazandı. Victor Osimhen'in pasıyla topla buluşan Alvaro Morata, kaleci Bilal Bayazit'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi fakat hakem Ali Şansalan kale vuruşunu gösterdi.

Video Yardımcı Hakem'den (VAR) pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, kaleci Bilal Bayazit'in Alvaro Morata'ya yaptığı müdahaleyi tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıyı kullanmak için takım arkadaşlarının ısrarı üzerine Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera geçti. Fernando Muslera'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. Fernando Muslera, attığı golden sonra Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in yanına giderek özür de diledi. Uruguaylı kalecinin ayrıca attığı golden sonra gözyaşlarını tutamadığı da gözlendi.

🥳 Galatasaray'ın kaleci rotasyonu, maçın bitişiyle birlikte Fernando Muslera'ya koştu! #beINSPORTS pic.twitter.com/8tuGhzcEwt — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 18, 2025

Galatasaray'da 8. lig şampiyonluğunu yaşayan Fernando Muslera, böylece ilk sezonunda Manisaspor'a attığı gol sonrası kariyerinde ağları ikinci kez yine penaltıdan Kayserispor karşısında havalandırdı.

Uruguaylı kaleci ayrıca Galatasaray forması altında toplam 19 kupa kazanarak kulübün efsane ismi Bülent Korkmaz'ı da geride bıraktı.

Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.