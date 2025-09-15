Annesi Meltem Vural'ı geçen hafta kaybeden Nilperi Şahinkaya, sosyal medyada annesi ile fotoğrafını paylaşıp "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu yayımladı. Bu paylaşımını kısa süre içinde sildi.

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya'nın evinde ışıkların yanmadığı, aracının ise kapının önünde park halinde olduğu görüldü. Oyuncunun hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi ise "Her şey yolunda" açıklaması yaptı.



İki gün önce de Cihangir'de set dönüşü ağlamaklı gözlerle objektiflere takılan Nilperi Şahinkaya "Ben iyiyim" deyip aracına bindi.

Oyuncudan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. At çiftliğinde çektiği videoyu Instagram hesabına yükleyen oyuncu, hayranlarına "Merak etmeyin iyiyim" mesajı verdi.