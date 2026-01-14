Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, YouTube kanalında yayımlanan programının yeni bölümünde bu kez yalnızca lezzetleri değil, insan ilişkilerini de gündemine aldı. Milor, çemen üzerinden yaptığı esprili ama iddialı yorumla izleyicileri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.

“KADINLAR BEĞENMİYOR” ELEŞTİRİSİNE ÇARPICI YANIT

Çemenin kendine has ve yoğun kokusunun bazı kişilerde rahatsızlık yarattığını dile getiren Milor, bu duruma ilişkin yapılan eleştirilere dikkat çekti. Konuyu alışılmışın dışında bir dille ele alan Milor, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü eleştirmen, çemen kokusuna yönelik tepkilere şu ifadelerle yanıt verdi:

“Çemen kokusu geliyor... Bazı arkadaşlar ‘bayanlar beğenmiyor’ diyor, doğrudur. Ama bir kadın çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın. Evliyseniz hemen boşayın!”

Restoran ve yemek eleştirileriyle tanınan Vedat Milor’un bu “ayrılık ve boşanma” vurgulu çıkışı, kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu ve binlerce kez paylaşıldı. İzleyicilerin bir bölümü bu sözleri, geleneksel lezzetlere sahip çıkan mizahi bir “gastronomi ironisi” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise “damak tadı için bu kadar keskin kararlar alınır mı?” diyerek tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı.