Fenerbahçe’nin devre arasında transfer etmek istediği fakat kulübü Mallorca’nın izin vermediği Vedat Muriqi takımında şov yapmaya devam ediyor… Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi, Osasuna maçında attığı gollerle La Liga'da gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında Mbappe'nin ensesinde olmaya devam etti.

SON BÖLÜMDE 2-0’I KORUYAMADI

İspanya La Liga’nın 27. haftasında Osasuna ile Mallorca karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Mallorca’nın gollerini 35. ve 61. dakikalarda Vedat Muriqi kaydetti. Osasuna’nın golleri ise maçın son bölümünde Enrique Barja ve Ante Budimir’den geldi.

MBAPPE’NİN PEŞİNDE

La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede 23 golle Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, Vedat Muriqi 18 golle üst sıralardaki yerini koruyor. Muriqi ayrıca La Liga'da Mallorca formasıyla 53 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü isimlerinden biri oldu. Zirvede 54 golle Samuel Eto'o yer alırken, Kosovalı golcü ikinci sıraya yükseldi.