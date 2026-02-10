Galata Köprüsü'nde Ahmet Gökçebay isimli balıkçının bir kova balığını denize döken S.E. isimli kadının geçtiğimiz yıl sonunda anne ve babasının Bodrum'daki evini ateşe verdiği belirtiliyor.

NTV'nin Bodrum'daki haber sitelerinden aktardığına göre, Galata Köprüsü'ndeki kadın ile evi ateşe veren kadın aynı.

Basındaki haberlere göre S.E., tartışma sonrası 2025 yılı aralık ayında anne ve babasının oturduğu evi ateşe vererek kaçtı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E. 4 Aralık 2025 tarihinde, Bodrum Eskiçeşme Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evi ateşe vermekle suçlanıyor.

Bodrum İtfaiyesi alevleri söndürürken, kadının babasının fanalaştığı öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.

EVİ ATEŞE VERDİ

4 Aralık'ta çıkan haberlerde S.E.'nin yangınla ilgisi şöyle anlatıldı:

“Bodrum'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın oturduğu evi ateşe verdi. Yangını söndürmeye çalışan babasının ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay, Eskiçeşme Mahallesi Bahriye Üçok Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alt katta yaşayan genç kadın ile üst katta ikamet eden anne ve babası arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre, sinir krizi geçiren kadın, önce evdeki bazı eşyaları dışarı fırlattı, ardından çakmakla ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede yükselmesi paniğe neden oldu. Evdeki yangına müdahale etmeye çalışan baba, dumandan etkilenerek fenalaştı. Şahsın babası, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerinde tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, evde büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.”