Emekli aylıklarında uçurumu körükleyen, emekli ve çalışanları sefalete sürükleyen çarpık zam sistemi ülkeyi yönetenlere ballı kaymak sunuyor. Açlıkla yoksulluk arasına sıkışan 16 milyonu aşkın emekli ve çalışan yeni yılda alacağı zamla kısmen de olsa rahatlamanın hayalini kuruyor. Ancak yılbaşı zamları düşük maaşlı işçiye, emekliye değil, yüksek maaşlı yöneticilere yarayacak. Yeni yılda en düşük emeklinin alacağı 1.857 liralık zammın 40 katını Cumhurbaşkanı, 36 katını bakanlar, 35 katını milletvekilleri alacak. Ülkeyi yöneten vekiller yüksek maaşları sayesinde zammın kaymağını yiyecek, dar ve sabit gelirli işçi, memur ve emekliye yine kuru ekmek kalacak.

ŞİMŞEK’E 67 BİN TL

Tahmin edilen enflasyonda büyük bir sapma olmazsa Ocak 2026’da 14.2 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisine yüzde 11 zam verilecek. Ancak emekliye bu zammı reva gören Cumhurbaşkanı, bakanlar, hakem heyetindeki bakan yardımcıları ve milletvekilleri kendi maaşına yüzde 18 zam yapacak. Yöneticilerin maaşı yüksek olduğu için 7 puanlık oransal farkın maaşlara yansıması çok daha büyük olacak. Yılbaşında örneğin en düşük işçi emeklisine 1.857 lira zam verilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan (makam ve emekli aylığıyla birlikte) 70 bin 532 lira, zam kararlarında etkili olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 67 bin 637 lira, hakem heyetindekiler de dahil tüm bakan yardımcıları 40 bin 765 lira ve milletvekilleri (aynı zamanda emekli olan) 66 bin 622 lira zam alacak.

En düşük memur (hizmetli) 9 bin 175 lira, en düşük memur emeklisi de 4 bin 870 lira zamla yetinecek.

Erdoğan’ın geliri 446 bin lira artacak

Emeklilerle ülkeyi yönetenler arasındaki zam farkı uçurumu daha da büyüyecek. En düşük emekli ilk 6 ayda toplam 11 bin 141 lira ilave gelire kavuşacak. Ocak-Haziran 2026’yı kapsayan bu dönemde zamlar da yağacağı için bu gelirin daha fazlası uçup gidecek. Buna karşılık bakanlar (aynı zamanda emekli) ilk 6 ayda servet değerinde, toplam 406 bin liralık ilave zam geliri elde edecek. 6 aylık zam, Cumhurbaşkanı’nın gelirinde yaklaşık 446 bin liralık artış sağlayacak. Milletvekillerinin cebine de ilave 400 bin lira girecek.