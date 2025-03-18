İktidar herkese tasarruf çağrısı yaparken, vekiller beş gün boyunca Japonya’da “Sosyal medyaya girme yaşı 13 mü, 16 mı olsun” araştırması yapacak.

Geziye katılan vekillere 95 bin lira da harcırah verildi. Sadece uçak biletleri için 72 bin 276 lira ödendi.

ABD, NORVEÇ VE İNGİLTERE'YE GİDECEKLER

Tokyo gezisine AKP’den Derya Yanık ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP’den Mahmut Tanal, İYİ Parti’den Selçuk Türkoğlu ve MHP’den Musa Küçük katıldı. Meclis bürokratları Zeynep Doğru Oruç, Hayrettin Yılmaz, Volkan Durmaz ile Gizem Dik de gezide yer alıyor. Komisyon üyeleri daha sonra ABD, Norveç ve İngiltere’ye giderek çocukların sosyal medya kullanımı hakkında inceleme yapmak istiyor.

Ekip, Japonlarla poz verirken MHP’li Musa Küçük, uçaktan iner inmez “Tokyo’dan bir Bozkurt selamı” diye fotoğraf çektirip hesabından paylaştı.

SÖZCÜ, 27 Aralık 2024’te “Vekilim bahaneyi buldu dünya turuna çıkacak” manşetiyle çıktı. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun bazı ülkelere yapacağı geziyi duyurmuştuk. Komisyon üyeleri “Geziden haberimiz yok, gitmeyiz” diye açıklama yapmıştı.