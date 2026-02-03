TBMM’deki bütçe görüşmelerine 9.2 milyon TL’lik kol saatiyle katılan, ardından 19 milyon liralık saat takmasıyla gündeme gelen AKP Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Meclis karnesi zayıf çıktı. Hatipoğlu, 3 yılda sadece bir kez TBMM kürsüsüne çıktı. And içme dahil toplam 6 dakika konuştu. 3 yılda 5 milyon 130 bin TL maaş alan Hatipoğlu’nun, Meclis’teki bir dakikalık konuşması 855 bin liraya mal oldu. Buna karşın Hatipoğlu, bu süre boyunca hiç kanun teklifi vermedi, görüşme, araştırma ya da soruşturma önergesi hazırlamadı.

AKP’ye geçmeden önce İYİ Parti’deyken 5 yazılı soru önergesi veren Hatipoğlu, başka milletvekillerinin hazırladığı 34 Meclis araştırması önergesine imza attı. AKP’ye geçtikten sonra ise yalnızca bir önergeye imza koydu, ne kürsüye çıktı ne de yeni bir önerge verdi. Milletvekilleri bugün 273 bin TL, milletvekili emeklileri ise 177 bin TL maaş alıyor. Özel şirket sahibi olan Hatipoğlu’nun, SSK ve Bağ-Kur kapsamında 25 yılını doldurması halinde milletvekili emeklisi olma hakkı da bulunuyor.

ŞİRKETİNE 50 MİLYON DOLAR TEŞVİK ALDI

NEBİ Hatipoğlu’nun şirketi Europen Enerji’nin sermayesi 8 yılda 57 kat arttı. 2008’de 50 bin TL sermaye ile kurulan şirket, 2017’de 36.9 milyon TL’ye, Aralık 2022’de 760 milyon TL’ye, AKP’ye katıldığı 7 Kasım 2023’ten sonra, 12 Aralık 2024’te ise 2.1 milyar TL’ye çıkarıldı. Nebi Hatipoğlu’nun şirketine, AKP’ye geçmeden hemen önce devletten 50 milyon dolar teşvik verildi.