TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri yurt dışına açıldı. Komisyonun 8 üyesi AKP’den Abdurrahman Babacan, Yeni Yol Grubu’ndan Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen ve Mustafa Bilici, DEM Parti’den Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile CHP’den Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı İrlanda’ya gitti.

Milletvekilleri 20 yıl önce 2005’te kendisini fesheden ve artık ortada olmayan İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun (İRA) geçmişteki faaliyetleri ve sona ermesine ilişkin süreci inceleyecek.

Vekilleri İrlanda’ya İngiltere merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) davet etti. Bu Enstitü bazı kesimler tarafından “PKK’nın İngiltere temsilciliği” diye anılıyor. Enstitünün CEO’su Kerim Yıldız da teröristbaşı Öcalan’ın avukatı çıktı. PKK üyesi olduğu için Azerbaycan’dan sınır dışı edilen Türkiye ve ABD’ye de bir süre alınmayan Yıldız, TSK’nın Kuzey Irak’a yaptığı askeri harekatları ‘ölüm ve hasara yol açtığı’ iddiasıyla Türkiye aleyhine AİHM’de dava açmıştı.

Kerim Yıldız

Demokratik Gelişim Enstitüsü, 2018’de de benzeri toplantılara ev sahipliği yaptı. Haziran 2018 seçimlerinden önce “Zor zamanlarda Türkiye’’ başlıklı toplantıya AKP’li eski bakanlar Efkan Ala, Taner Yıldız ve Mehdi Eker katılmıştı.

KADİR İNANIR DA VAR

Demokratik Gelişim Enstitüsü ‘’Uzmanlar Kurulu’’ kadrosunda, Oral Çalışlar, Kadir İnanır, Cengiz Çandar, Ayşegül Doğan, Ufuk Uras, Avni Özgürel, Vahap Coşkun, Ahmet İnsel, Kezban Hatemi, Esra Çuhadar, Bejan Matur da bulunuyor.

Salıcı: İrlanda modelinden faydalanacağız

Heyette yer alan Yeniyol Grup Başkanı Bülent Kaya, ziyaretin komisyonla ilgisi bulunmadığını belirtti ve ‘’Çatışma çözümleri konusunda dünya deneyimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız’’ dedi. Heyette yer alan CHP’li Oğuz Kaan Salıcı ise ‘’İrlanda modeliyle, farklı bir durumdayız ama sürecin benzerlikleri var. İrlanda’daki deneyimlerinden faydalanacağız’’dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ‘’Ziyaret DPI isimli bir kuruluşun bazı milletvekillerine yaptığı özel davet sonucu tasarlandı’’ açıklaması yaptı. TBMM Başkanlığı da ziyaretin resmi çalışmalarla ilgisi olmadığını milletvekillerinin bu geziye şahsi inisiyatifleri le gittiğini açıkladı.

İRA 2005’te silahlı mücadeleyi bıraktı

İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya da kısaca İRA (Irish Republican Army), Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını savunan, 1969 yılında kurulan silahlı örgüt. Bağımsızlığın ancak silahlı mücadele ile mümkün olduğunu savunan örgüt, 2005’te mücadelelerini sadece politik alanda sürdüreceklerini açıkladı. Fakat İRA’dan ayrılan “R-İRA”, 9 Mart 2009 tarihinde “silahlı mücadeleye devam” edeceğini duyurdu.