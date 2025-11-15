AKP milletvekilleri milyonluk burslar ile İngiltere’ye gidip Oxford’ta okuyor, Türkiye’deki öğrenciler ise yoklukla mücadele ediyor. Bu yıl Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen kredi ve burs miktarı aylık 3 bin TL oldu. Bursun günlüğü 100 liraya geliyor. AKP Milletvekili Rümeysa Kadak’ın “Burslu okudum’’ dediği Oxford’a 2 milyon 662 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı. İBB’nin de AKP döneminde AKP’li eski Bakan ve Milletvekili Betül Sayan Kaya’ya 1 milyon 436 bin, Ravza Kavakçı Kan’a 2 milyon 161 bin ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender’e de 2 milyon 233 bin lira eğitim bursu verdiği belirlenmişti.

KAHVE BİLE İÇİLMEZ

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM’deki Gençlik Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, öğrenci bursuyla ayda sadece 13 adet tavuk döner alınabildiğini söyledi ve şunları ekledi: “2013’de KYK bursuyla 93 tavuk döner alınıyordu, 2019’da 69’a, bugün ise 13’e düştü.”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da şöyle konuştu: “Bursun günlüğü 100 lira, 100 liraya kahve bile içilmez. Günde iki öğün çay simit yese anca yetiyor. Dışarıda bir kahve 200 lira. Çiğköfte dürüm bile en ucuzu 110 lira. Konsere hiç gidemez bir aylık bursunu verir. Bu gençler yasadışı bahisten medet ummasın da ne yapsın?”

Bursu İBB’den aldılar

AKP Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesi’nde gördüğü yüksek lisans eğitimini tamamladığını ve burslu okuduğunu açıklamış ancak okuduğu programın en yüksek burs oranıyla dahi 2 milyon 662 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Programın masrafının 121 bin sterlin olduğu açığa çıkmıştı. Bu programda tamamen burslu gibi bir seçenek yok. Öğrencilere sunulan iki burstan biri 3 milyon 674 bin TL’ye diğeri ise 2 milyon 662 bin TL’ye denk geliyor. AKP’li eski Bakan Betül Sayan Kaya, Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender’in de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinden toplam 5 milyon 833 bin lira eğitim bursu aldıkları belirlenmişti.