DEVA lideri Ali Babacan’ın “Biz seçimi alnımızın teri ile kazandık, ‘CHP’ye borçlusunuz’ diyenlere, hadi oradan’’ açıklamasının yankıları sürerken CHP listelerinden seçilen 14 isimden 6’sı Babacan ile ters düştü ve istifa etti.

Seçim sonrası “Yüzde 1 oyu bile olmayan parti, CHP kontenjanından 14 milletvekili elde etti” yorumları yapılmıştı. Son seçimde CHP ağır eleştirin altında kalmasına rağmen Balyoz kumpas davası döneminin AKP’li Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i bile kendi listesinden aday gösterip TBMM’ye taşıdı. CHP’li seçmenin oyu ile TBMM’ye gelen 14 DEVA’lı şöyle: Sadullah Ergin ve İdris Şahin (Ankara), Sadullah Kısacık (Adana), Burak Dalgın (Balıkesir), Ertuğrul Kaya (Gaziantep), Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Elif Esen ve Hasan Karal (İstanbul), Seda Kaya Ösen (İzmir), Selma Aliye Kavaf (Manisa), Mehmet Emin Ekmen (Mersin), Cem Avşar (Tekirdağ).