AKP'li isimlerin emeklilere yönelik "gariban", "şov yapıyorlar", "500 bin lira ile geçinemiyorum", "Gabar'dan petrol çıkınca" şeklindeki açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

Tepki çeken açıklamaların ardından AKP'li Şamil Tayyar, gazeteciler yerine milletvekillerinin ekrana çıkmasının "gaflar" sonrası gözden geçirilmesini önerdi.

Tayyar, "Şimdi görüyoruz ki bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak. Her gafa her gün yenisi ekleniyor" dedi.

Tayyar şunları yazdı:

"Bir ara fatura gazetecilere kesilmiş, ‘vekiller ekrana’ denmişti.

Şimdi görüyoruz ki bazı vekiller ekrana uzak dursa daha iyi olacak.

Her gafa her gün yenisi ekleniyor.

Gazeteci arkadaşlara haksızlık edilmiş.

Ekran ısrarı sürecekse, öncesinde bazılarının diline biber detoksu gerekiyor"