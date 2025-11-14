TBMM'de yeni süreç için kurulan komisyondaki milletvekillerinin, teröristbaşı Öcalan ile görüşmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir tavır ortaya koymazken, Erdoğan-Bahçeli zirvesinde bu tereddütlerin giderildiği kaydedildi.

"TAM MUTABAKATA VARILDI"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli ve Erdoğan’ın son görüşmesi hakkında, “Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı” ifadelerini kullandı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

AK Parti MYK toplantısında Erdoğan’a, “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” değerlendirmesinin iletildiğini ifade eden Selvi, Erdoğan’ın da “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” yanıtını verdiğini, ancak yine de ziyarete yeşil ışık yaktığını belirtti ve şöyle devam etti:

"TEREDDÜTLER GİDERİLDİ"

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek ‘İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir’ demişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.”