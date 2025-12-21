Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ile sabit gelirli, emekli, öğrenci milyonlarca vatandaş açlıkla cebelleşirken milletvekilleri, şatafattan tasarruf etmiyor. TBMM’deki bütçe görüşmelerinde hayat pahalılığı görüşülürken AKP’li milletvekilinin servet değerindeki saatleri dikkat çekti.

Millet yoklukla mücadele ederken, halktan kopukluğu ile eleştirilen milletvekilleri, ayakkabı, saat, gömlek, kıravat gibi giyim ve aksesuar ürünlerine harcadıkları binlerce Euro ile gündemde. Önceki gün Meclis çalışmalarına katılan vekillerin 2 AKP’li vekilin kol saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı.

İYİ Parti’den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, satış fiyatı 214 bin dolar olan bir saatle Meclis’e geldi ve halkın yoksulluğuna son vermesi beklenen bütçeyi oyladı. Hatipoğlu, bugünkü kur ile satış fiyatı 9 milyon 200 bin lira olan Audemars Piguet marka saat taktı. Bu saatin ikinci el fiyatları bile 5-7.5 milyon lira arasında değişiyor. Hatipoğlu’nun saatinin siyah seramik çerçeveli titanyum kılıf ve iskelet kadranı bulunuyor.

ROLEX’DEN SONRA CARTIER

Geçen yıl 850 bin liralık Rolex saatli ile selfie çeken ve “Milletin ta kendisiyiz” diyen AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise bu kez 350 bin liralık Cartier Santos Medium Stell model saat kullandı.

Yenişehirlioğlu geçen yıl Manisalı hemşehrileriyle bir fotoğraf çekmiş ve bu fotoğrafta kolunda görülen Rolex marka Submariner model, saatinin fiyatının 16 bin 800 Euro (yaklaşık 850 bin lira) olduğu belirlenmişti. Eleştirilerin ardından Yenişehirlioğlu, “Saati takmaya

devam edeceğim” demişti.

Akıllara Çağlayan geldi

AKP’li vekillerin milyonlarca liralık saati akıllara AKP’li Devlet eski Bakanı Zafer Çağlayan’ı getirdi. Çağlayan da 11 yıl önce pahalı saatiyle gündeme gelmişti. 17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınan 3 bakan arsında yer alan Çağlayan’a Patek Philippe marka o günün fiyatı ile 463 bin Euro (bugünkü kurla 23 milyon lira) değerinde olan bu saati ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Zarrab’ın hediye ettiği belirtilirken, Çağlayan üc- retini Zarrab’a kendisinin ödediğini söylemişti.