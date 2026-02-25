Kocaeli'nin Derince ilçesinde eğitim veren Çenesuyu İlkokulu'nda okul yönetiminin aldığı karar doğrultusunda teneffüs zili uygulaması değiştirildi. Son dönemde bazı çevrelerde popüler hale gelen "Kabe'de hacılar" isimli ilahinin okul zili olarak kullanılmaya başlanması, okuldaki bazı velilerin tepkisini çekti.
Okulda dördüncü sınıfta eğitim gören bir öğrencinin babası olduğu belirtilen vatandaş, duruma itiraz etmek için okul bahçesine giderek Okul Müdürü Cüneyt Dağ ile görüştü.
VELİDEN MÜDÜRE KAMERALI TEPKİ
Veli ile okul müdürü arasında okul bahçesinde yaşanan tartışma, velinin kendi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Zilin ilahi yapılması kararına tepkisini dile getiren veli, okul müdürüne Muharrem ayında tutulan 12 İmamlar orucunda veya diğer önemli günlerde de aynı hassasiyetin gösterilip gösterilmeyeceğini sordu.