TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, okul servis ücretleri konusunda velilere uyarılarda bulundu. Ücret tarifelerinin büyükşehirlerde UKOME tarafından belirlendiğini söyleyen Güllü, "UKOME'nin belirlediği tavan fiyatların üzerinde herhangi bir ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşan tüketici, servis firmasına yazılı ihtar göndererek fazla alınan paranın iadesini talep edebilir. Burada 10 yıllık zaman aşımı hakkı da söz konusu" diye konuştu.

'HEM HAKSIZ REKABET HEM HUKUKA AYKIRI'

Bazı özel okulların, yalnızca kendi anlaşmalı servis firmalarına izin verdiğini dile getiren Güllü, bunun hem haksız rekabet hem de hukuka aykırı bir uygulama olduğunu kaydetti. Güllü, "Özel okullar, anlaşması olmayan servis firmalarının okul bahçesine girmesini engelleyebiliyor. Servis firmaları ücretsiz personel taşımayı kabul etmezse, okula alınmıyor. Bu açıkça rekabetin ihlalidir" dedi.

KORSAN SERV İS RİSKİ ARTIYOR

Yüksek servis ücretlerinin velileri zorladığını söyleyen Güllü, bunun korsan taşımacılığı artırdığına dikkati çekti. Güllü, "Veliler bu maliyeti karşılayamaz hale geldiğinde, güvenliği belirsiz korsan servisler devreye giriyor. Bu da çocuklarımızı ehliyeti, yetkinliği belli olmayan kişilere teslim etmek anlamına geliyor. Bu kabul edilebilir bir uygulama değil" dedi.

'VELİLER HAKKINI ARAMALI'

Servis ücret tarifesinin yalnızca özel okulları değil, devlet okullarını da kapsadığını belirten Güllü, "Tüm okullarda servis ücretleri UKOME tarifelerine tabidir. Ayrım söz konusu değil" diye konuştu. Korsan servislerde cezai yaptırımların ayrı bir başlık olduğunu söyleyen Güllü, tüketicilerin her durumda resmi tarifelerin uygulanmasını talep edebileceğini ifade etti. Güllü, "Önemli olan velilerin hakkını bilmesi ve yazılı şekilde talepte bulunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı da özel okullar ile servis firmaları arasındaki ilişkileri denetlemeli" dedi.