Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tebliğler Dergisi’nde yayımladığı yeni Meslek Ortaokulları Yönergesi, 11-12 yaşındaki çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesinin önünü açtı. Yönergeyle birlikte çocukların erken yaşta belirli mesleklere kanalize edilmesine olanak tanınırken, uygulamaya yönelik tepkiler de gecikmedi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemenin “tercih” adı altında dayatıldığını, özellikle yoksul ailelerin çocukları için bu seçeneğin bir mecburiyete dönüştüğünü belirtti.

Veli-Der açıklamasında, meslek ortaokullarına geçişin çocuklar için bir eğitim hakkı değil, sermayenin ihtiyaçlarına uygun emek gücü yaratma aracı haline getirildiğini ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okulu ortadan kaldıran, çocuk yaşta işçiliğe kapı açan, karma eğitimi yok eden bu uygulamalar; eğitimde eşitliği, fırsat hakkını ve çocukların geleceğini hedef almaktadır. Bu, açıkça anayasal hakların ve çocuk haklarının ihlalidir.”

"FATURAYI YOKSUL ÇOCUKLARI ÖDÜYOR"

Dernek, uygulamanın sosyoekonomik olarak dezavantajlı grupları hedef aldığına dikkat çekerek, “Bizlerin kolejlerde okutacak gücü yok. Ancak nitelikli, laik, bilimsel ve kamusal eğitim hakkı her çocuğun hakkıdır ve bu hakkı sağlamak devletin görevidir,” dedi.

"SADECE KENDİ ÇOCUĞUNUZDAN SORUMLU DEĞİLSİNİZ"

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı’na da doğrudan çağrıda bulunuldu:

“Siz yalnızca kendi çocuğunuzun geleceğinden değil, bu ülkenin tüm çocuklarının eğitim hakkından sorumlusunuz. Eğitim yoluyla bir gelecek kurma umudunu kaybeden her çocuk, sizin sorumluluğunuzdadır.”

Veli-Der, bu tür yönlendirmelerin çocukları daha ilkokul çağında “toplumsal sınıflar” içine sıkıştırdığını ve eğitim yoluyla bir kast sistemi yaratıldığını savundu. Açıklama, “Çocuk işçiliğe, eğitimin ticarileştirilmesine ve eşitsizliğe karşı mücadelemiz sürecek” ifadeleriyle son buldu.