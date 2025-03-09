Velilerden oluşan bir grup, gelecek eğitim öğretim yılı için belirlenen ücretleri protesto etmek amacıyla TED Ankara Koleji'nin İncek'teki kampüsü önünde bir araya geldi. Alkışlarla gelecek yıl için belirlenen ücretleri protesto eden velilerden bazıları ağzını bantladı.

"ZOR DURUMDA KALIYORUZ"

Veliler, ücretlerdeki artışın yüksek olduğunu ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda aileleri zor durumda bırakacağını dile getirdi.

Bir veli, "ücretlerin her yıl belli oranda artırılması lazım bunun farkındayız ama 2,5-3 kat, bazı ara sınıflarda 3,5 kat oranda artırıldı" diye yakındı. Çocuklarını iyi bir eğitim almaları için okula gönderdiklerini ancak özel dersler, dershaneler ile desteklemek durumunda kaldıklarını anlatan veli, yaşadıkları sorunları anlattı.

"BU SENE 15 BİN DOLAR ÖDEYECEĞİM"

Bir başka veli de şunları söyledi:

"Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 55 zam oranı açıkladı özel okullar için ama baktığınız zaman memur yüzde 15 zam aldı, emekli yüzde 15 zam aldı, özel sektör çalışanları yüzde 10-15’lerde zam aldı. Artık orta kesim özel okula çocuklarını göndermekte zorlanıyor. Pek çok veli çocuklarını özel okuldan almak durumda. 5-6 sene çocuğunuz bu okula devam ediyor ama 5-6 sene sonra çocuğunuzu alıp başka bir okula göndermek zorunda kalacaksınız. Bu çocukların içinde bulunduğu duygu durumunu düşünebiliyor musunuz? Oğlumu buradan mezun ettim, kızım da şimdi bu okulda okuyor. Oğluma zamanında 2 bin dolar gibi bir ücret ödüyorduk. Geçen sene 5 bin dolar ödedim. Bu sene de 15 bin dolar ödeyeceğim. Böyle zamlar geldi okul ücretlerine. Buna dikkat çekmek istiyoruz."

Bir diğer veli ise düşük gelirle yüksek okul ücretlerinin karşılanamayacağını ifade ederek, geçen yılki fiyatlara göre bu yıl iki katından fazla ücret belirlendiğini söyledi. Okul ücretlerinin her kademede farklılık göstermesini de eleştiren veli, okul yönetiminin ücretleri piyasa şartlarından daha fazla yükselttiğini ileri sürdü. Yemek ile servis ücretlerinin de yüksek olduğunu belirten veli, okul yönetiminin fiyat artışlarına açıklık getirmesini istedi.

TED Ankara Koleji, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileri için KDV dahil 530 bin, ortaokul ve lise 1. sınıf öğrencileri için KDV dahil 540 bin TL olarak belirledi. Ara sınıf ücretleri ise sınıflar yükseldikçe belirli miktarlarda düşüyor.