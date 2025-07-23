Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin bu yılki programı duyuruldu.
27 Ağustos-6 Eylül'de yapılacak 82'nci Venedik Film Festivali'nde açılış filmi, ana yarışma kategorisinde de yer alan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun La Grazia isimli filmi.
Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, bu yılki festivalde ana yarışma kategorisinde gösterilecek olan 21 filmi de açıkladı.
Büyük ödül 'altın aslan' için yarışacak filmler şunlar:
Olivier Assayas: The Wizard of the Kremlin
Noah Baumbach: Jay Kelly
Kaouther Ben Hania: The Voice of Hind Rajab
Kathryn Bigelow: A House of Dynamite
Cai Shangjun: Ri Gua Zhong Tian
Guillermo Del Toro: Frankenstein
Leonardo Di Costanzo: Elisa
Valérie Donzelli: À pied d’œuvre
Ildikó Enyedi: Silent Friend
Mona Fastvold: The Testament of Ann Lee
Jim Jarmusch: Father Mother Sister Brother
Yorgos Lanthimos: Bugonia
Pietro Marcello: Duse
Franco Maresco: Un Film Fatto Per Bene
Laszlo Nemes: Orphan
François Ozon: L’étranger
Park Chan-wook: Eojjeol Suga Eopda
Gianfranco Rosi: Sotto Le Nuvole
Benny Safdie: The Smashing Machine
Shu Qi: Nühai
Paolo Sorrentino: La Grazia
'Altın Aslan' ödülünün sahibini belirleyecek jürinin başkanlığını ödüllü ABD'li yönetmen ve senarist Alexander Payne üstlenecek.
Ana yarışma dışında 'Yarışma dışı' ve 'Ufuklar (Orizzonti)' başta olmak üzere diğer kategorilerdeki filmler de festivalin resmi sitesinden açıklandı.
82'nci Venedik Film Festivali, 6 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.