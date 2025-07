Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin bu yılki programı duyuruldu.

27 Ağustos-6 Eylül'de yapılacak 82'nci Venedik Film Festivali'nde açılış filmi, ana yarışma kategorisinde de yer alan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun La Grazia isimli filmi.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, bu yılki festivalde ana yarışma kategorisinde gösterilecek olan 21 filmi de açıkladı.

Büyük ödül 'altın aslan' için yarışacak filmler şunlar:

Olivier Assayas: The Wizard of the Kremlin

Noah Baumbach: Jay Kelly

Kaouther Ben Hania: The Voice of Hind Rajab

Kathryn Bigelow: A House of Dynamite

Cai Shangjun: Ri Gua Zhong Tian

Guillermo Del Toro: Frankenstein

Leonardo Di Costanzo: Elisa

Valérie Donzelli: À pied d’œuvre

Ildikó Enyedi: Silent Friend

Mona Fastvold: The Testament of Ann Lee

Jim Jarmusch: Father Mother Sister Brother

Yorgos Lanthimos: Bugonia

Pietro Marcello: Duse

Franco Maresco: Un Film Fatto Per Bene

Laszlo Nemes: Orphan

François Ozon: L’étranger

Park Chan-wook: Eojjeol Suga Eopda

Gianfranco Rosi: Sotto Le Nuvole

Benny Safdie: The Smashing Machine

Shu Qi: Nühai

Paolo Sorrentino: La Grazia

'Altın Aslan' ödülünün sahibini belirleyecek jürinin başkanlığını ödüllü ABD'li yönetmen ve senarist Alexander Payne üstlenecek.

Ana yarışma dışında 'Yarışma dışı' ve 'Ufuklar (Orizzonti)' başta olmak üzere diğer kategorilerdeki filmler de festivalin resmi sitesinden açıklandı.

82'nci Venedik Film Festivali, 6 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.