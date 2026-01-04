Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela'ya yönelik düzenlenen ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması kripto para piyasasını hareketlendirdi.

Venezuela'dan gelen jeopolitik gelişmelerin risk iştahını artırmasıyla birlikte, başta Bitcoin olmak üzere Ether, Solana ve Cardano'da yükseliş görüldü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Hafta sonu Asya işlemlerinde toparlanma sinyalleri veren Bitcoin, son bir haftada yaklaşık yüzde 4 değer kazanmış oldu.

Kripto piyasasındaki bu hareketlilik, yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmadı.

Ethereum, gün içinde yaklaşık yüzde 1 artışla 3.150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık bazda getirisi yüzde 7'ye ulaştı.

Solana günlük yüzde 1,6'lık yükselişle son bir haftada yüzde 8'in üzerinde prim yaptı. XRP ise 2 dolar eşiğini aşarak günlük yüzde 0,6, haftalık bazda ise yüzde 10'a yakın artış kaydetti.

Cardano'da da sınırlı bir yükseliş görülürken, haftalık kazanç yüzde 8 olarak hesaplandı.