Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombalayarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutukladı.

Kapsamlı operasyonun ardından ABD'nin en büyük gazetesi The New York Times çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

NYT'nin aktardığına göre, Washington yönetimi 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde ültimatom iletti ancak Maduro bunu kabul etmedi.

BÜYÜKELÇİ SÖZCÜ TV'YE KONUŞTU

Konuya ilişkin iktidardan henüz bir açıklama gelmezken Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Sözcü TV'ye konuştu.

Özlem Gürses ile Hafta Sonu Ana Haber'de Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın sorularını yanıtlayan büyükelçi ülkesindeki son gelişmeler ve Türkiye-Venezuela ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

'HUKUKİ İLKELER İHLAL EDİLDİ'

Gutierrez, Maduro'nun çağdaş tarihte eşi benzeri görülmemiş bir saldırının mağduru olduğunu savunarak olayı tüm hukuki ilkelerin açık bir ihlali olarak niteledi.



ABD'yi, Maduro'yu evinden zorla çıkarıp bir "savaş ganimeti" gibi dünyaya teşhir etmekle suçlayan büyükelçi NYT'nin "Maduro'nun Türkiye'ye sığınma" iddiasını da yanıtladı.

'TÜRKİYE'YE SIĞINMASI MASADA OLMADI'

Haberi kesin dille yalanlayan Gutierrez, "Bu iddia dezenformasyon savaşının ve medya savaşı stratejisinin bir parçası. Türkiye'ye sığınması asla masada olmadı. Başkan'ın sorumluluklarını terk etmesi hiçbir zaman gündemde olmadı" dedi.