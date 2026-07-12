Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin güncel verileri paylaştı.

4 BİN 333’E YÜKSELDİ

Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının son açıklamaya göre 215 kişi artarak 4 bin 333'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

‘BLOKE EDİLEN KAYNAKLARA İHTİYACIMIZ VAR’

Deprem nedeniyle evsiz kalan 17 bin 900'ü aşkın kişi için 25 bin yeni konut inşa edilmesinin planlandığını belirten Rodriguez, bu projelerin hayata geçirilebilmesi için "hukuksuz şekilde bloke edilen" mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yetkililer, hasar gören yapıların incelenmesinin devam ettiğini, denetimlerin tamamlanmasının ardından evsiz kalan kişi sayısının daha da artabileceğini belirtti. Enkaz kaldırma ve cenaze arama çalışmalarının da aralıksız sürdüğü aktarıldı.