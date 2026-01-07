ABD Başkanı Donald Trump'ın "Monroe Protokolü" ile dünyanın dizginlerini eline alma çabası, geçtiğimiz Cumartesi gününden beri dünya gündeminden düşmüyor.

Trump, Venezuela'da bizzat kendi emriyle gerçekleştirilen 3 saatlik harekat sonucu ülkenin başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı ve yargılattıktan saatler sonra yeniden Grönland'a gözlerini dikti.

Dün akşam yaptığı basın toplantısında kendini "dünyanın en iyi satış elemanlarından biri olarak" tasvir eden Trump, şakayla karışık bir şekilde "ben kralım" diye duyurdu.

ABD yasalarına aykırı bir şekilde 2028 yılında 3 dönem başkanlık yapmak için şimdiden sinyaller veren ABD Başkanı, tarihin en çok tartışma yaratan ABD Başkanı olarak tarihe geçiyor.

VENEZUELA'NIN YENİ HÜKÜMDARI

Trump, kendini Venezuela petrolünün de nihai hükümdarı ilan etti. Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyudu.

Trump, ABD merkezli Truth Social şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" duyurdu.

ABD Başkanı, "böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını" söyledi.

Trump'ın gözü sadece Venezuela'nın petrolünde de değil. ABD Başkanı'nın danışmanları açık açık "Venezuela'yı kendilerinin yönettiğini" söyledi.

Dahası, Dışişleri Bakanı Marco Rubio "seçimler için çok erken" diyerek Venezuela'da yeni seçimlerin yapılmasının uzak olduğunu belirtti.

ABD, Venezuela'ya saldırma sebeplerinden biri olarak Maduro'nun seçimleri çalmasını ve gayrimeşru bir şekilde Başkan olmasını göstermişti.

ŞİMDİ GÖZLERİNİ GRÖNLAND'A ÇEVİRDİ

Venezuela'ya düşen füzelerin geride bıraktığı küller soğumadan, ABD Başkanı şimdi de gözlerini müttefiki olan ülke Danimarka kontrolü altındaki özerk yönetim olan Grönland'a çevirdi.

ABD İç Güvenlik Danışmanı Steven Miller'ın eşinin paylaştığı Grönland haritası: 'Yakında...'

Trump ve danışmalarının Grönland'ı ele geçirmek için asker göndermeye hazır olduklarını ifade ettikten kısa süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray adına konuya dahil oldu.

Leavitt, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Karoline Leavitt'in sözleri, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.

Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.