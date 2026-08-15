Venezuela’da İletişim Bakanı Miguel Angel Perez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 131 mahkumun Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından hayata geçirilen "Barış ve Demokratik Birlikte Yaşama Programı" kapsamında serbest bırakıldığını belirtti.

‘BARIŞI KALICI HALE GETİRME GİRİŞİMLERİ’

Perez, programın "Ulusal hükümetin ve örgütlü sivil toplumun Venezuelalılar arasında yeniden kucaklaşmayı sağlamaya, ülkenin toplumsal dokusunu güçlendirmeye ve barışı kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini" kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

‘MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDELİM’

İktidar partisi ile diyalog yürüten muhalif kanadın lideri, eski milletvekili Dinorah Figuera, basına yaptığı açıklamada, daha fazla siyasi mahkumun serbest bırakılması için çaba harcayacağını dile getirerek, "Her bir vatandaşımız ailesine kavuşana kadar durmaksızın talep etmeye ve mücadele etmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkumlar şartlı tahliye edildi. Tahliye belgelerine göre, serbest bırakılan mahkumlar her 30 günde bir mahkemeye giderek imza verecek.