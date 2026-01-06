Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Amerika Birleşik Devletleri’nin bir NATO müttefikine saldırmasının hem askeri ittifakın hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan güvenlik düzeninin sonu anlamına geleceğini" söyledi.

Açıklama, Trump'ın "Grönland'ı askeri güçle almak istersek karşımıza durabilecek bir ordu yok" yorumunu yapmasından sonra geldi.

Donald Trump’ın Grönland’ı devralma tehditlerini yinelemesi üzerine konuşan Frederiksen, "Eğer Birleşik Devletler askeri yollarla başka bir NATO ülkesine saldırmaya karar verirse o zaman her şey durur; buna NATO ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan güvenlik ortamı da dahildir" ifadelerini kullandı.

'İLHAK FANTAZİLERİNİ BIRAK!'

Eski bir Danimarka sömürgesi olan ve hala krallığın bir parçası sayılan Grönland’ın dış politikası ve güvenlik yapısı Kopenhag tarafından yönetiliyor.

Trump ise Venezuela operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland’a "çok fena" şekilde ihtiyaç duyduklarını belirterek olası bir ilhakın sinyallerini verdi.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump’a "ilhak fantezilerinden" vazgeçme çağrısında bulunarak Washington’ın kullandığı üslubun tamamen kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Tehditlerin, baskıların ve ilhak konuşmalarının dostlar arasında yeri yoktur. Defalarca sorumluluk, istikrar ve sadakat göstermiş bir halkla bu şekilde konuşulmaz. Artık yeter. Daha fazla baskı yok. İmalar yok. İlhak fantezilerine son verilmeli" dedi.

Başkent Nuuk’ta düzenlenen basın toplantısında Nielsen, ülkesinin demokratik bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Grönland’ın Venezuela ile kıyaslanamayacağını belirten Başbakan, bir gecede devralınma gibi bir durumun söz konusu olmadığını da ekledi.

GRÖNLAND'IN ÜZERİNDE BİR KILIÇ SALLANIYOR

Avrupa Birliği ve İskandinav komşuları, Danimarka ile Grönland’ın toprak bütünlüğünü savunma konusunda tam destek verdiklerini açıkladı.

AB sözcüsü Anitta Hipper, "bir üye devletin sınır dokunulmazlığı sorgulandığında bu evrensel ilkeleri savunmaktan vazgeçmeyeceklerini" duyurdu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise Grönland hakkındaki kararların yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu vurguladı. Ancak bölgedeki gerilim sadece siyasi söylemlerle sınırlı kalmıyor.

Arktik bölgesindeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan zengin mineral kaynakları; Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya arasındaki küresel egemenlik mücadelesini kızıştırıyor.

Washington yönetimi, Grönland’ın stratejik konumunu füze savunma sistemleri için kritik bir saha olarak görürken Çin’e olan maden bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Danimarka içinde ise yaklaşan genel seçimler öncesinde Başbakan Frederiksen üzerindeki siyasi baskı giderek artıyor.