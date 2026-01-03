Venezuela’nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ve First Lady Cilia Flores’in kaçırıldığını ve nerede olduklarının bilinmediğini ifade etti. Gutierrez, ABD’nin bu yöntemle Venezuela’daki siyasi süreci durduramayacağını vurguladı.

ABD’ye ait askerî unsurların Karakas başta olmak üzere birçok kenti hedef aldığı saldırılara ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gutierrez, sivil alanların, askerî tesislerin, havaalanlarının ve ülkenin ana limanının bombalandığını söyledi. Karakas’taki Fuerte Tiuna askerî üssünün de saldırılardan zarar gördüğünü belirtti.

TÜRKİYE'YE KINAMA ÇAĞRISI

Türkiye’ye de çağrıda bulunan Gutierrez, iki ülke halkları arasındaki dostluğa dikkat çekerek, ABD’nin saldırılarına karşı Ankara’dan resmî bir kınama açıklaması beklediklerini sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Maduro’nun kendi isteğiyle ülkeyi terk etmediğini dile getiren Büyükelçi, ABD hükümetinden Maduro ve First Lady’nin hayatta olduklarını ve iyi koşullarda bulunduklarını gösteren acil bir yaşam kanıtı sunulmasını talep ettiklerini açıkladı. Gutierrez, yaşananları dünya kamuoyu önünde kınadıklarını ve uluslararası dayanışma çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Maduro’nun yokluğunda anayasal süreçlerin işletildiğini belirten Gutierrez, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in görevleri devraldığını, bundan sonraki adımların ise Ulusal Meclis tarafından değerlendirileceğini söyledi. Bolivarcı Devrim’in tek bir kişiye bağlı olmadığını vurgulayan Büyükelçi, “Bu süreç bir halka dayanıyor ve durdurulamaz” ifadelerini kullandı.

ABD ile herhangi bir müzakerenin gündemde olmadığını da net bir dille dile getiren Gutierrez, bu düzeyde bir saldırı karşısında görüşme koşullarının bulunmadığını belirtti. Saldırıların Venezuela’nın doğal kaynaklarına yönelik politikaların bir sonucu olduğunu savunan Büyükelçi, Latin Amerika ülkelerinin bu tür girişimler karşısında boyun eğmeyeceğini ifade etti.