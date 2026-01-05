Venezuela’da siyasi gelişmeler sürerken, geçici devlet başkanı olarak belirlenen Rodriguez yemin töreniyle göreve başladı. Başkentte düzenlenen törende Rodriguez, anayasa üzerine yemin ederek yetkileri devraldı.

Rodriguez’in, daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. Yeni dönemde geçici yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

Ülkedeki siyasi sürecin seyrine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TRUMP 'BİZ YÖNETECEĞİZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Eğer uslu durmazlarsa yeni operasyon yaparız" ifadelerini kullanmıştı.