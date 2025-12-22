Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede geniş çaplı bir silah dağıtımı emri verdi. Maduro, işçilerin ABD’den gelebilecek olası bir işgale karşı silahlandırılacağını söyledi.

Bunun üzerine iki aydır askeri eğitim alan Venezuela halkına silahlar dağıtıldı. Kalaşnikof tipi silahlar, kamyonlardan halka dağıtıldı.

Silahların boş mu, yoksa mühimmatla birlikte mi verildiği henüz bilinmiyor. Ancak ABD tarafından kuşatılmış ülkede olası bir işgale karşı hazırlıklar artıyor.

MADURO, 'SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ' DEDİ

Bu adım, Donald Trump’ın haftalardır süren saldırı ve güç gösterilerinin ardından geldi. ABD uçak gemileri ve savaş uçakları, Venezuela su ve hava trafiğini kapadı. Ülke, ABD güçleri tarafından ablukaya alındı.

Bunun üzerine Venezuela'da seri tatbikatlar başladı. Ancak kullanılan hava savunma sistemlerinin demode olması dikkat çekti.

Maduro konuşmasında silahların ülkenin her yerine gönderileceğini söyledi. “Kıyılara, dağlara, şehirlere, köylere, ovalara, mezralara, sınırlara, halk mahallelerine. Hepsi haklarımızı, barışımızı, hayatlarımızı ve egemenliğimizi savunmak için” dedi.

TRUMP'LA GÖRÜŞME FARKLI GEÇTİ

Maduro, "ülkesini sonuna kadar savunacağını" söylerken, ABD hükümetine göre Trump'la yaptığı görüşmede Venezuela başkanı ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ancak "dokunulmazlık istediğini söyledi.

Trump ise bu öneriyi reddetti. Bu görüşmeden kısa süre sonra Venezuala'nın tam olarak ablukaya alındı. Bu esnada Venezuela açıkalarında gemileri vuran ABD güçleri 80'den fazla kişiyi öldürdü. 2 petrol tankerini ele geçirdi.