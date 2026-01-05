Ülkesinin Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonu sonucu alıkonulması sonucu Venezuela Geçici Başkanı olan Delcy Rodriguez, Trump'ın ikinci saldırı tehditlerinden sonra "ABD ile işbirliği" çağrısı yaptı.

Amerikan güçlerinin baskınıyla ele geçirilen Nicolas Maduro ve eşinin ABD donanması ve özel harekat güçlerinin beraber yürüttüğü operasyon sonrası 3 saat içinde ele geçirilmesi, ülkede ve dünyada şok etkisi yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın "ABD kontrolüne geçtiğini" ve Rodriguez'in 'gerekeni yapmaması' durumunda daha ağır bir karşılık alacağını söyledi.

Bunun üzerine Rodriguez, bugün "ABD ile bir ile ortak çalışma arzusunu" dile getirdi. Rodriguez sosyal medya üzerinden paylaştığı resmi mesajda şu sözlere yer verdi: "Kalıcı toplumsal bir arada yaşama kültürünü güçlendirmek adına uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya yönelik bir iş birliği gündemi üzerinde çalışmak için Amerika Birleşik Devletleri hükümetini bizimle iş birliği yapmaya davet ediyoruz." dedi.

'VENEZUELA'DAKİ ASIL GÜÇ, ABD'

Rodriguez, "bu süreçte Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasındaki dengenin korunması gerektiğini" savundu. ABD Başkanı Trump ise Venezuela'yı ele geçirdiğini vurguladı.

Başkan Donald Trump ise Rodriguez'in sürece katkı sağladığını belirtti. Ancak ABD'nin Venezuela'daki asıl güç olduğunu belirtti.

Trump açık bir şekilde Venezuela'daki petrol ve diğer kaynaklara tam erişim talep ediyor. Bu kaynakların ülkenin yeniden inşası için gerekli olduğunu vurguladı.

Rodriguez ise barış mesajını yineleyerek şu ifadeleri kullandı: "Başkan Donald Trump halklarımız ve bölgemiz savaşı değil barış ve diyaloğu hak ediyor. Bu her zaman Başkan Nicolas Maduro’nun mesajıydı ve şu anda tüm Venezuela’nın mesajı da budur" dedi.

32 KÜBA ASKERİ ÖLDÜ

Venezuela'da Maduro ve eşinin ele geçirildiği operasyon esnasında 32 Küba askerinin öldürüldüğü öğrenildi. ABD basını The New York Times'a göre saldırıda siviller dahil 40 kişi öldü.

Trump, 'Maduro'yu koruyan Kübalıların operasyon sırasında öldürüldüğünü" açıklamıştı. Küba hükümeti bu durumu doğruladı. Venezuela'da çatışma esnasında askerlerinin öldüğünü duyurdu.

Küba'da ölen 32 asker için 2 gün yas ilan edildi. Küba devlet başkanı askerlerinin ölümleri nedeniyle “acı ve öfke duyduğunu" söyledi ve "ölen askerlerin kahramanlıklarının unutulmayacağını" söyledi.

Trump'ın açıklamasına göre yarım saat süren aktif çatışma sırasında hiçbir ABD askeri ölmezken, "bazıları" yaralandı.