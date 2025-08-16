Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve hayranlarını endişelendirmişti. Şoray'ın kızı Yağmur Ünal annesinin sağlık durumuna ilişkin yürekleri ferahlatacak açıklamayı yaptı.
Unutulmaz yapımlarda rol alan Türkan Şoray 25 kilo verdi. Şoray'ın daha 'Cushing Sendromu' atlattığı belirtildi.
Haberlerin ardından kızından da açıklama geldi.
Yağmur Ünal gazetecilerin sorusuna, "Annemin sağlık durumu çok iyi çok şükür. Gayet iyi, en iyi formunda" yanıtını verdi.